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Бундеслига. Байер – Фрайбург 5:1. Покер Шика в 50-м победном матче Алонсо

Германия

Виртц (1+3) и Шик (4+0) разобрались на двоих

Бундеслига. Байер – Фрайбург 5:1. Покер Шика в 50-м победном матче Алонсо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 15-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Фрайбург 5:1

Голы: Шик 45+1, 67, 74, 77, Виртц 51 – Грифо 55

Байер: Градецки – Инкапье (Белосьян, 83), Та, Тапсоба – Гримальдо (Мукиеле, 80), Джака, Паласиос, Фримпонг (Артур, 80) – Виртц, Телла (Терье, 69) – Шик (Алеиш Гарсия, 80)

Фрайбург: Атуболу – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 75) – Эггештайн (Хефлер, 85), Остерхаге (Сильдийя, 75) – Грифо, Хелер, Доан (Рель, 58) – Грегорич (Адаму, 75)

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