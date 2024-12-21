Германия
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Бундеслига. Байер – Фрайбург 5:1. Покер Шика в 50-м победном матче Алонсо
Виртц (1+3) и Шик (4+0) разобрались на двоих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 15-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Фрайбург 5:1
Голы: Шик 45+1, 67, 74, 77, Виртц 51 – Грифо 55
Байер: Градецки – Инкапье (Белосьян, 83), Та, Тапсоба – Гримальдо (Мукиеле, 80), Джака, Паласиос, Фримпонг (Артур, 80) – Виртц, Телла (Терье, 69) – Шик (Алеиш Гарсия, 80)
Фрайбург: Атуболу – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 75) – Эггештайн (Хефлер, 85), Остерхаге (Сильдийя, 75) – Грифо, Хелер, Доан (Рель, 58) – Грегорич (Адаму, 75)
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