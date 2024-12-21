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Нападающий Байера оформил свой второй покер в Бундеслиге

Германия

И это он еще матч не доиграл

Нападающий Байера оформил свой второй покер в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 15 тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" дома разгромил "Фрайбург" со счетом 5:1. Четыре гола в этом матче забил нападающий Патрик Шик.

Для чеха это уже второй покер в его карьере, а также в Бундеслиге в частности. В матче 14 тура чемпионата в 2021 году он оформил четыре взятия ворот против "Гройтера Фюрта". Тогда все голы – после первого тайма. Сегодня же один успел забить до перерыва.

Более того, Шик не доиграл сегодняшний матч, ведь Хаби Алонсо заменил его на 80 минуте встречи. Добавим также, что три ассиста на чеха оформил Флориан Вирц, который в этом поединке не реализовал пенальти.

В общей сложности на счету Шика девять голов в текущем чемпионате. Он идет шестым в рейтинге бомбардиров Бундеслиги.

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