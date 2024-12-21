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Хаби Алонсо победил в 50 матчах во главе клуба Бундеслиги. Лишь один тренер сделал это быстрее

Германия

Да, да, речь о еще одном испанце

Хаби Алонсо победил в 50 матчах во главе клуба Бундеслиги. Лишь один тренер сделал это быстрее

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во встрече 15 тура чемпионата Германии "Байер" разгромил "Фрайбург" со счетом 5:1. Эта победа стала 50 для Хаби Алонсо в Бундеслиге во главе леверкузенцев.

Испанский специалист стал вторым самым быстрым тренером, которому удалось достичь отметки в полсотни побед. В общей сложности ему понадобилось 75 матчей.

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Как сообщает Opta, только один тренер сделал это быстрее: Хосеп Гвардиола во главе "Баварии" за 61 поединок чемпионата.

После победы "Байер" идет на втором месте Бундеслиги. Отрыв от первой "Баварии" составляет четыре очка, а от третьего "Айнтрахта" Ф – пять зачетных пунктов.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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