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Хаби Алонсо победил в 50 матчах во главе клуба Бундеслиги. Лишь один тренер сделал это быстрее
Да, да, речь о еще одном испанце
Getty Images/Global Images Ukraine
Во встрече 15 тура чемпионата Германии "Байер" разгромил "Фрайбург" со счетом 5:1. Эта победа стала 50 для Хаби Алонсо в Бундеслиге во главе леверкузенцев.
Испанский специалист стал вторым самым быстрым тренером, которому удалось достичь отметки в полсотни побед. В общей сложности ему понадобилось 75 матчей.
Как сообщает Opta, только один тренер сделал это быстрее: Хосеп Гвардиола во главе "Баварии" за 61 поединок чемпионата.
50 - Xabi Alonso gewann 50 seiner bisherigen 75 Spiele als Bundesliga-Trainer – nur Pep Guardiola feierte unter allen Trainern seinen 50. BL-Sieg früher (nach 61 Bundesliga-Partien). Erfolgsgarant. #B04SCF pic.twitter.com/erSLGEMX94— OptaFranz (@OptaFranz) December 21, 2024
После победы "Байер" идет на втором месте Бундеслиги. Отрыв от первой "Баварии" составляет четыре очка, а от третьего "Айнтрахта" Ф – пять зачетных пунктов.
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