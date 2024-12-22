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Вратарь Майнца: Мы рады тому, как все прошло

Германия

Подвёл итоги матча с Айнтрахтом

Вратарь Майнца: Мы рады тому, как все прошло

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Майнца" подвёл итоги матча с "Айнтрахтом".

По словам Робина Центнера, "Майнц" воспользовался моментами, но плохо оборонялся. Но футболист нашёл и положительную сторону – возвращение травмированных игроков и матчем против "Айнтрахта".

"Тяжелая работа, которая в конце концов того стоила. Мы возвращаемся домой с тремя очками и поднимаемся дальше в таблице. Это очень приятно. Первый гол был удачным, удаление было неудачным, а также "Франкфурт" раньше играл хорошо и был лучше. Мы воспользовались своими моментами и полушансами, но плохо защищались.

Конечно, во втором тайме мы играем лучше. Но когда ты так сильно отстаешь, в какой-то момент становится трудно. Мы довольны тем, как идут дела, особенно когда травмированные ребята возвращаются. Подводить итоги — это безумие: очень. хорошо! Мы довольны выступлением, командным духом и определенно остаемся скромными", - сказал Центнер.

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Напомним, "Майнц" победил "Айнтрахт" в выездном матче со счётом 3:1. Гости играли в меньшинстве с 21-й минуты после удаления полузащитника Надиема Амири.

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Источник:
Mainz 05
Опубликовал: Владислав Прийменко
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