Бундеслига. Бохум – Хайденхайм 2:0. Рождественское чудо

Бундеслига. 15-й тур

Бохум Воновия Рурштадион

Бохум – Хайденхайм 2:0

Голы: Брошински 6, Беро 38

"Бохум" сделал подарок своим болельщикам, добыв первую победу в сезоне в последнем матче года. Также в матче против "Хайденхайма" впервые в кампании обычно дырявая защита Ордеца и компании отстояла на ноль. Рождественское чудо, не меньше.

Оба соперника сегодня четко давали себе отчет в том, что это матч на выживание. И каждый пытался взять максимум этим вечером. Но с самого дебюта "Бохум" задал такую планку самоотдачи, что поникшим гостям, имевшим серию из 7 поражений кряду в Бундеслиге, приходилось несладко.

Команда Дитера Хеккинга повела уже после первой вменяемой атаки. Один из лучших игроков матча Сиссоко прорвался правым краем, подал на Брошински, а Моритц эффектным ударом слету положил в верхний угол. Для форварда это первый гол с февраля. Прорвало.

На этом хозяева не останавливались и до перерыва удвоили перевес. Беро в контратаке не воспользовался шикарной передачей Хофманна и пробил выше ворот. Но Матуш и не думал тильтовать, уже через минуту отличившись. Опустился в голую опорную соперника, вытянул на себя Майнку и мощно приложился в ближний угол.

Показательно, что во втором тайме "Бохум" свою инициативу только развил. В этом и отличие этих двоих. "Бохум" – абсолютно худшая команда сезона в Бундеслиге. "Хайденхайм" в худшей форме из всех месяц второй. Разница только в их отношении – "Бохум" уже свыкся с неудачами и ищет в себе силы вернуться. "Хайденхайм" же до сих пор не может опомниться, раз за разом возвращаясь в нокдаун.

Перерыв для команды Франка Шмидта пришелся как никогда кстати. Возможно, стоит задуматься о смене вечного тренера. Дитер Хеккинг вот умудрился оживить даже труп "Бохума", у которого был один пункт до его назначения в ноябре. Теперь их 6.

Бохум: Древес – Бернардо, Ордец, Эрманн – Виттек (Медич, 78), Сиссоко (де Вит, 85), Лосилла, Пасслак – Беро – Брошински (Дашнер, 85), Хофманн

Хайденхайм: Мюллер – Ференбах (Шиммер, 46), Зирслебен, Майнка, Траоре – Дорш, Шеппнер (Буш, 46) – Келлер (Кербер, 60), Ваннер (Кауфманн, 46), Хонзак (Конте, 79) – Пирингер