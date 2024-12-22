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Бундеслига. Вольфсбург – Боруссия Д 1:3. Дебютная бомба Шахина и приключения в эндшпиле

Германия

Боруссия добывает первую выездную победу в кампании

Бундеслига. Вольфсбург – Боруссия Д 1:3. Дебютная бомба Шахина и приключения в эндшпиле

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 15-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Боруссия Д 1:3

Голы: Вавро 58 – Мален 25, Байер 28, Брантд 30

Вольфсбург: Грабара – Кульеракис, Вавро, Фишер (Тиагу Томаш, 46) – Меле (Каминьски, 86), Герхардт (Озджан, 75), Арнольд, Сванберг (Нмеча, 46), Баку – Амура (Виммер, 86), Винд

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Гросс – Нмеча – Гиттенс (Адейеми, 87), Брандт (Рейна, 87), Мален (Антон, 63) – Гирасси, Байер (Коуто, 75)

Удаление: Гросс 62

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