Германия
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Бундеслига. Вольфсбург – Боруссия Д 1:3. Дебютная бомба Шахина и приключения в эндшпиле
Боруссия добывает первую выездную победу в кампании
Фото: Imago
Бундеслига, 15-й тур
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Боруссия Д 1:3
Голы: Вавро 58 – Мален 25, Байер 28, Брантд 30
Вольфсбург: Грабара – Кульеракис, Вавро, Фишер (Тиагу Томаш, 46) – Меле (Каминьски, 86), Герхардт (Озджан, 75), Арнольд, Сванберг (Нмеча, 46), Баку – Амура (Виммер, 86), Винд
Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Гросс – Нмеча – Гиттенс (Адейеми, 87), Брандт (Рейна, 87), Мален (Антон, 63) – Гирасси, Байер (Коуто, 75)
Удаление: Гросс 62
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