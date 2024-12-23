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В Германии фанат выкрикнул расистскую фразу во время минуты молчания перед матчем

Германия

Его освистали, а затем задержали

В Германии фанат выкрикнул расистскую фразу во время минуты молчания перед матчем

Фото: swr.de/sport

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В Германии перед матчем третьей лиги между "Рот-Вайс Эссеном" и "Штутгартом-2" случился неприятный инцидент.

Во время минуты молчания в память о погибших от теракта в Магдебурге один из зрителей выкрикнул фразу "Германия - для немцев!".

В то же время большинство болельщиков освистали его и начали скандировать: Нет нацизму!".

Напомним, в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Водителем был выходец из Саудовской Аравии, который жил в Германии с 2006-го года и работал врачом.

"Рот-Вайс Эссен" выступил с заявлением:

"Человек, который произнес подстрекательское восклицание во время минуты молчания перед началом матча, был опознан стюардами и доставлен к охране стадиона. Ему запретили посещать стадион и предъявили обвинение в разжигании ненависти. Потому что: Нацистов - вон!".

По данным SWR Sport, нарушителем оказался 57-летний гражданин Германии, проживающий в Эссене. Полиция начала расследование против него.

К слову, сам матч завершился ничьей со счетом 2:2.

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Источник:
Swr.de/sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
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