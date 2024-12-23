В Германии фанат выкрикнул расистскую фразу во время минуты молчания перед матчем

В Германии перед матчем третьей лиги между "Рот-Вайс Эссеном" и "Штутгартом-2" случился неприятный инцидент.

Во время минуты молчания в память о погибших от теракта в Магдебурге один из зрителей выкрикнул фразу "Германия - для немцев!".

В то же время большинство болельщиков освистали его и начали скандировать: Нет нацизму!".

Beim Spiel zwischen RW Essen und VfB Stuttgart II ruft jemand mitten in der Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Magdeburg durch einen islamfeindlichen Terroristen den Nazi-Spruch „Deutschland den Deutschen“. Das Stadion reagiert geschlossen mit Pfiffen und „Nazis raus“. pic.twitter.com/H7z9wWgAuM — Tarek Baé (@Tarek_Bae) December 21, 2024

Напомним, в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Водителем был выходец из Саудовской Аравии, который жил в Германии с 2006-го года и работал врачом.

"Рот-Вайс Эссен" выступил с заявлением:

"Человек, который произнес подстрекательское восклицание во время минуты молчания перед началом матча, был опознан стюардами и доставлен к охране стадиона. Ему запретили посещать стадион и предъявили обвинение в разжигании ненависти. Потому что: Нацистов - вон!".

По данным SWR Sport, нарушителем оказался 57-летний гражданин Германии, проживающий в Эссене. Полиция начала расследование против него.

К слову, сам матч завершился ничьей со счетом 2:2.