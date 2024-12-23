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Три гола за пять минут. Вольфсбург - Боруссия Д 1:3. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено

"Шмели" возвращаются в зону еврокубков

Три гола за пять минут. Вольфсбург - Боруссия Д 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вольфсбург" на выезде в матче 13-го тура Бундеслиги.

Все свои три гола "шмели" забили в первом тайме - с 25 по 30 минуты.

Теперь "Боруссия" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Вольфсбург" - 11-е.

Бундеслига, 15-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д 1:3

Голы: Вавро 58 – Мален 25, Байер 28, Брандт 30

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