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Три гола за пять минут. Вольфсбург - Боруссия Д 1:3. Видео голов и обзор матча
"Шмели" возвращаются в зону еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вольфсбург" на выезде в матче 13-го тура Бундеслиги.
Все свои три гола "шмели" забили в первом тайме - с 25 по 30 минуты.
Теперь "Боруссия" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Вольфсбург" - 11-е.
Бундеслига, 15-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Боруссия" Д 1:3
Голы: Вавро 58 – Мален 25, Байер 28, Брандт 30
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