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Нападающий Хоффенхайма рискует покинуть клуб этой зимой
Об этом информирует Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мергим Бериша в прошлом году присоединился к "Хоффенхайму" из "Аугсбурга" за 14 млн евро. Впрочем, немец из-за разрыва крестообразных связок и ссоры с бывшим тренером Пеллегрино Матараццо до сих пор не может найти свою игру в команде.
Сообщается, что 26-летний нападающий может покинуть "Хоффенхайм" этой зимой. Игрок хочет сменить клубную прописку и готов рассмотреть различные предложения по дальнейшему продолжению карьеры.
Добавим, что в этом сезоне Мергим Бериша провел 17 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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