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Майнц готов продать игрока сборной Марокко
Футболист по большей части находится на скамейке запасных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом сезоне "Майнц" уже не борется за выживание, и пытается закрепиться в еврокубковой зоне. Впрочем, далеко не все игроки "карнавальщиков" регулярно получают игровую практику под руководством Бу Генриксена.
По информации Kicker, клуб раздумывает над продажей Аймена Баркока. У атакующего полузащитника следующим летом завершается контракт, поэтому "Майнц" настроен заработать на этом трансфере. По данным transfermarkt, стоимость марокканца составляет 700 тысяч евро.
Добавим, что в этом сезоне Аймен Баркок провел четыре матча, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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