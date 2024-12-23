  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Майнц готов продать игрока сборной Марокко
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майнц готов продать игрока сборной Марокко

Германия

Футболист по большей части находится на скамейке запасных

Майнц готов продать игрока сборной Марокко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне "Майнц" уже не борется за выживание, и пытается закрепиться в еврокубковой зоне. Впрочем, далеко не все игроки "карнавальщиков" регулярно получают игровую практику под руководством Бу Генриксена.

По информации Kicker, клуб раздумывает над продажей Аймена Баркока. У атакующего полузащитника следующим летом завершается контракт, поэтому "Майнц" настроен заработать на этом трансфере. По данным transfermarkt, стоимость марокканца составляет 700 тысяч евро.

Добавим, что в этом сезоне Аймен Баркок провел четыре матча, однако никакими результативными действиями он не отметился.

По теме
yellow-arrow
Финалист Лиги чемпионов может подписать Лунина
yellow-arrow
Нападающий Хоффенхайма рискует покинуть клуб этой зимой
yellow-arrow
Три гола за пять минут. Вольфсбург - Боруссия Д 1:3. Видео голов и обзор матча
Майнц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости