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Два клуба Бундеслиги хотят подписать вингера Ювентуса
Ланс тоже заинтересован в приобретении игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Левым вингером "Ювентуса" Самуэлем Мбангулем заинтересовались несколько европейских клубов.
Как сообщает Николо Скира, футболист привлек внимание "Ланса" и двух клубов Бундеслиги, которые пока остаются в тайне. Со своей стороны, "Ювентус" не против расстаться с игроком, если поступит соответствующее предложение.
Добавим, что у Самуэля контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Вингер в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 15 матчах.
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