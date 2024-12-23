Два клуба Бундеслиги хотят подписать вингера Ювентуса

Левым вингером "Ювентуса" Самуэлем Мбангулем заинтересовались несколько европейских клубов.

Как сообщает Николо Скира, футболист привлек внимание "Ланса" и двух клубов Бундеслиги, которые пока остаются в тайне. Со своей стороны, "Ювентус" не против расстаться с игроком, если поступит соответствующее предложение.

Добавим, что у Самуэля контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Вингер в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 15 матчах.