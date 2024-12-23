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Бавария заинтересовалась звездой Атлетик Бильбао
Нико Уильямс может покинуть Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" активно работает над усилением своего состава. Мюнхенцы проявили интерес к талантливому испанскому левому вингеру Нико Уильямсу, который выступает за "Атлетик Бильбао"
Как сообщает Флориан Плеттенберг, руководство "Баварии" во главе с Максом Эберлем и Кристофом Фройдом видит в Уильямсе идеальное усиление. Однако, окончательное решение о трансфере будет зависеть от ситуации с контрактами с Лероем Зане и Сержем Гнабри.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Нико в 70 миллионов евро.
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