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Будущее Мусиалы в Баварии под вопросом: переговоры о контракте затягиваются

Германия

Стороны не могут договориться о новом контракте

Будущее Мусиалы в Баварии под вопросом: переговоры о контракте затягиваются

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Джамала Мусиалы в "Бавария" остается неопределенным. Несмотря на длительные переговоры, стороны до сих пор не смогли достичь согласия о продлении контракта, который сейчас рассчитан до лета 2026 года.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, футболист стремится получать более высокую зарплату. Также стороны не могут договориться о сроке действия нового договора. И агенты игрока настаивают на включении в контракт пункта, который позволит Джамалу перейти в другой клуб.

Мусиала в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.

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Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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