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Будущее Мусиалы в Баварии под вопросом: переговоры о контракте затягиваются
Стороны не могут договориться о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Джамала Мусиалы в "Бавария" остается неопределенным. Несмотря на длительные переговоры, стороны до сих пор не смогли достичь согласия о продлении контракта, который сейчас рассчитан до лета 2026 года.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, футболист стремится получать более высокую зарплату. Также стороны не могут договориться о сроке действия нового договора. И агенты игрока настаивают на включении в контракт пункта, который позволит Джамалу перейти в другой клуб.
Мусиала в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.
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