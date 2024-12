Никогда такого не было и вот опять: Бавария проявляет интерес к молодому таланту конкурента из Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" проводит неровный сезон под руководством Нури Шахина. С одной стороны они имеют высокие шансы на попадание в топ-8 в Лиге чемпионов, зато в чемпионате "черно-желтые" имеют хлопоты, где сейчас находятся на шестой позиции. Впрочем, есть игроки у дортмундцев, которые ярко раскрылись в этом сезоне, что не осталось без внимания со стороны главного конкурента Бундеслиги.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "Бавария" проявляет интерес к молодому таланту Джейми Гиттенсу. Венсан Компани и Макс Эберл в восторге от игры вингера и внимательно следят за его развитием. 20-летний игрок также знает об их интересе. Зимний трансфер считается маловероятным для футболиста. Летом все будет зависеть от того, сделает ли "Бавария" или команды из Англии серьезные шаги и официально ли он выразит желание уйти из Дортмунда.

