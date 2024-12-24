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Никогда такого не было и вот опять: Бавария проявляет интерес к молодому таланту конкурента из Бундеслиги

Германия

Правда трансфер зимой достаточно маловероятен

Никогда такого не было и вот опять: Бавария проявляет интерес к молодому таланту конкурента из Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" проводит неровный сезон под руководством Нури Шахина. С одной стороны они имеют высокие шансы на попадание в топ-8 в Лиге чемпионов, зато в чемпионате "черно-желтые" имеют хлопоты, где сейчас находятся на шестой позиции. Впрочем, есть игроки у дортмундцев, которые ярко раскрылись в этом сезоне, что не осталось без внимания со стороны главного конкурента Бундеслиги.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "Бавария" проявляет интерес к молодому таланту Джейми Гиттенсу. Венсан Компани и Макс Эберл в восторге от игры вингера и внимательно следят за его развитием. 20-летний игрок также знает об их интересе. Зимний трансфер считается маловероятным для футболиста. Летом все будет зависеть от того, сделает ли "Бавария" или команды из Англии серьезные шаги и официально ли он выразит желание уйти из Дортмунда.

Добавим, что в этом сезоне Джейми Гиттенс провел 23 матчей, где отметился 9 голами и 4 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.

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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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