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Никогда такого не было и вот опять: Бавария проявляет интерес к молодому таланту конкурента из Бундеслиги
Правда трансфер зимой достаточно маловероятен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" проводит неровный сезон под руководством Нури Шахина. С одной стороны они имеют высокие шансы на попадание в топ-8 в Лиге чемпионов, зато в чемпионате "черно-желтые" имеют хлопоты, где сейчас находятся на шестой позиции. Впрочем, есть игроки у дортмундцев, которые ярко раскрылись в этом сезоне, что не осталось без внимания со стороны главного конкурента Бундеслиги.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, "Бавария" проявляет интерес к молодому таланту Джейми Гиттенсу. Венсан Компани и Макс Эберл в восторге от игры вингера и внимательно следят за его развитием. 20-летний игрок также знает об их интересе. Зимний трансфер считается маловероятным для футболиста. Летом все будет зависеть от того, сделает ли "Бавария" или команды из Англии серьезные шаги и официально ли он выразит желание уйти из Дортмунда.
???????? EXCL | FC Bayern are keen on Jamie #Gittens ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 23, 2024
The 20 y/o top talent from Borussia Dortmund is high on the club’s list for the upcoming summer.
Vincent Kompany and Max Eberl are reportedly raving about him internally. His situation is being closely monitored, and Bayern… pic.twitter.com/2qvymVlU2n
Добавим, что в этом сезоне Джейми Гиттенс провел 23 матчей, где отметился 9 голами и 4 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.
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