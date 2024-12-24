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Гендир Байера рассказал о ситуации с контрактом главной звезды клуба

Германия

Руководство хочет продлить контракт с талантливым хавбеком

Гендир Байера рассказал о ситуации с контрактом главной звезды клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор леверкузенского "Байера" Фернандо Карро недавно прокомментировал ситуацию с контрактом Флориана Виртца.

"Мы хотим, чтобы Флориан Виртц оставался в Леверкузене как можно дольше, по крайней мере до чемпионата мира 2026 года. Это то, что может повлиять на продление его контракта. Мы ведем переговоры с ним и его окружением. Мы уверены в том, что это возможно. Это было бы хорошо".

Напомним, что действующий контракт 21-летнего немца с "Байером" рассчитан до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Флориан Виртц принял участие в 25 матчах на клубном уровне, отметившись 12 голами и 8 ассистами. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 140 миллионов евро.

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Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Sky Deutschland
Опубликовал: Андрей Журба
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