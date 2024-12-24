Гендир Байера рассказал о ситуации с контрактом главной звезды клуба

Генеральный директор леверкузенского "Байера" Фернандо Карро недавно прокомментировал ситуацию с контрактом Флориана Виртца.

"Мы хотим, чтобы Флориан Виртц оставался в Леверкузене как можно дольше, по крайней мере до чемпионата мира 2026 года. Это то, что может повлиять на продление его контракта. Мы ведем переговоры с ним и его окружением. Мы уверены в том, что это возможно. Это было бы хорошо".