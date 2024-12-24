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Гендир Байера рассказал о ситуации с контрактом главной звезды клуба
Руководство хочет продлить контракт с талантливым хавбеком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор леверкузенского "Байера" Фернандо Карро недавно прокомментировал ситуацию с контрактом Флориана Виртца.
"Мы хотим, чтобы Флориан Виртц оставался в Леверкузене как можно дольше, по крайней мере до чемпионата мира 2026 года. Это то, что может повлиять на продление его контракта. Мы ведем переговоры с ним и его окружением. Мы уверены в том, что это возможно. Это было бы хорошо".
Напомним, что действующий контракт 21-летнего немца с "Байером" рассчитан до конца июня 2027 года.
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В этом сезоне Флориан Виртц принял участие в 25 матчах на клубном уровне, отметившись 12 голами и 8 ассистами. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 140 миллионов евро.
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