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Новичок Бундеслиги приобрел защитника у представителя Лиги конференций

Германия

Этот игрок не так давно защищал цвета львовского Руха

Новичок Бундеслиги приобрел защитника у представителя Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хольштайн Киль" находится сейчас на 17-й позиции в чемпионате. "Аисты" больше всего пропускают в лиге (38 голов), поэтому уже занялись укреплением защиты. Немецкий клуб решил приобрести у "Целе" Давида Зеца, подписав со словенским центрдефом долгосрочный контракт.

"Я с нетерпением жду большого вызова Бундеслиги, который я буду решать с моей новой командой, полной энергии. Моя цель - как можно скорее ознакомиться со всем, что здесь происходит, и включиться в работу с первого дня", - заявил словенец после перехода.

Отметим, что Давид Зец присоединится к "Хольштайну" в начале следующего года. Всего словенец провел в этом сезоне 28 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.

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Хольштайн (Киль) ФК Целе
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Источник:
Гольштайн Кіль
Опубликовал: Александр Гресь
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