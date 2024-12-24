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Новичок Бундеслиги приобрел защитника у представителя Лиги конференций
Этот игрок не так давно защищал цвета львовского Руха
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хольштайн Киль" находится сейчас на 17-й позиции в чемпионате. "Аисты" больше всего пропускают в лиге (38 голов), поэтому уже занялись укреплением защиты. Немецкий клуб решил приобрести у "Целе" Давида Зеца, подписав со словенским центрдефом долгосрочный контракт.
"Я с нетерпением жду большого вызова Бундеслиги, который я буду решать с моей новой командой, полной энергии. Моя цель - как можно скорее ознакомиться со всем, что здесь происходит, и включиться в работу с первого дня", - заявил словенец после перехода.
Отметим, что Давид Зец присоединится к "Хольштайну" в начале следующего года. Всего словенец провел в этом сезоне 28 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.
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