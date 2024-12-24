Новичок Бундеслиги приобрел защитника у представителя Лиги конференций

"Хольштайн Киль" находится сейчас на 17-й позиции в чемпионате. "Аисты" больше всего пропускают в лиге (38 голов), поэтому уже занялись укреплением защиты. Немецкий клуб решил приобрести у "Целе" Давида Зеца, подписав со словенским центрдефом долгосрочный контракт.

"Я с нетерпением жду большого вызова Бундеслиги, который я буду решать с моей новой командой, полной энергии. Моя цель - как можно скорее ознакомиться со всем, что здесь происходит, и включиться в работу с первого дня", - заявил словенец после перехода.

Отметим, что Давид Зец присоединится к "Хольштайну" в начале следующего года. Всего словенец провел в этом сезоне 28 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.