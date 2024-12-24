Хайденхайм зимой может продать вице-капитана команды

Леннард Мелони недавно был публично раскритикован тренером Фрэнком Шмидтом из-за отсутствия концентрации и был выведен из основы. Этот шаг не был хорошо воспринят в раздевалке. 25-летний опорник является одним из самых трудолюбивых игроков в команде, что является одной из причин, почему он является вице-капитаном.

По информации Sky Sport, игрок не будет продлевать свой контракт с "Хайденхаймом", который истекает в конце сезона. Полузащитник сейчас является одним из кандидатов на продажу зимой и его уход в ближайшее трансферное окно считается вероятным. Однако конкретного предложения по своему вице-капитану, клуб еще не получал. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Леннард Мелони провел 20 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.