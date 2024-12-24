  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хайденхайм зимой может продать вице-капитана команды
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хайденхайм зимой может продать вице-капитана команды

Германия

Игрок отказался продлевать контракт с клубом

Хайденхайм зимой может продать вице-капитана команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леннард Мелони недавно был публично раскритикован тренером Фрэнком Шмидтом из-за отсутствия концентрации и был выведен из основы. Этот шаг не был хорошо воспринят в раздевалке. 25-летний опорник является одним из самых трудолюбивых игроков в команде, что является одной из причин, почему он является вице-капитаном.

По информации Sky Sport, игрок не будет продлевать свой контракт с "Хайденхаймом", который истекает в конце сезона. Полузащитник сейчас является одним из кандидатов на продажу зимой и его уход в ближайшее трансферное окно считается вероятным. Однако конкретного предложения по своему вице-капитану, клуб еще не получал. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Леннард Мелони провел 20 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.

По теме
yellow-arrow
Футболисты Баварии запели песню Jingle Bells
yellow-arrow
Санкт-Паули собирается арендовать вингера Фрайбурга
yellow-arrow
Игрок дортмундской Боруссии пропустит ближайшие два матча своей команды в Бундеслиге
Хайденхайм
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости