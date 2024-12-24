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Игрок дортмундской Боруссии пропустит ближайшие два матча своей команды в Бундеслиге

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Игрок дортмундской Боруссии пропустит ближайшие два матча своей команды в Бундеслиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В минувшие выходные "Боруссия" на выезде победила "Вольфсбург" со счетом 3:1. Последние полчаса матча дортмундцы играли в меньшинстве, поскольку за грубое нарушение правил против Лукаса Нмечи, прямую красную карточку получил 33-летний Паскаль Гросс.

Как сообщает Sky Sport, полузащитник "Боруссии" будет дисквалифицирован на ближайшие два матча своей команды в Бундеслиге. Такое решение принял в понедельник спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB). Таким образом, Паскаль Гросс пропустит домашнюю игру Дортмунда против леверкузенского "Байера" (10 января) и выездной матч против "Гольштайна Киля" (14 января). Такую же двухматчевую дисквалификацию схлопотал Надим Амири из "Майнца", который получил красную карточку в субботнем матче с франкфуртским "Айнтрахтом".

Отметим, что в этом сезоне Паскаль Гросс провел 23 матча и отметился 6 ассистами.

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Боруссия (Дортмунд) Паскаль Гросс
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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