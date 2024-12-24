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Санкт-Паули собирается арендовать вингера Фрайбурга
Игрок получает недостаточно игрового времени в своем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С точки зрения кадров, "Санкт-Паули" в последнее время находился в тяжелом состоянии. Александру Блессину пришлось иметь дело с десятью травмированными игроками, но до начала тренировок в новом году тренер может иметь по крайней мере одно усиление.
Как информирует Kicker, "Санкт-Паули" собирается арендовать Ноа Вайсхаупта из "Фрайбурга". Немецкий вингер в прошлом сезоне был основным игроком своей команды, однако нынешнюю кампанию он проводит на скамейке запасных, поэтому 23-летний игрок также заинтересован в этом переходе. Сейчас оба клуба близки к тому, чтобы осуществить этот трансфер, а сама аренда продлится полгода.
Добавим, что в этом сезоне Ноа Вайсхаупт сыграл всего 5 матчей, однако никакими результативными действиями игрок не отметился.
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