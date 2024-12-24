  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Санкт-Паули собирается арендовать вингера Фрайбурга
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санкт-Паули собирается арендовать вингера Фрайбурга

Германия

Игрок получает недостаточно игрового времени в своем клубе

Санкт-Паули собирается арендовать вингера Фрайбурга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С точки зрения кадров, "Санкт-Паули" в последнее время находился в тяжелом состоянии. Александру Блессину пришлось иметь дело с десятью травмированными игроками, но до начала тренировок в новом году тренер может иметь по крайней мере одно усиление.

Как информирует Kicker, "Санкт-Паули" собирается арендовать Ноа Вайсхаупта из "Фрайбурга". Немецкий вингер в прошлом сезоне был основным игроком своей команды, однако нынешнюю кампанию он проводит на скамейке запасных, поэтому 23-летний игрок также заинтересован в этом переходе. Сейчас оба клуба близки к тому, чтобы осуществить этот трансфер, а сама аренда продлится полгода.

Добавим, что в этом сезоне Ноа Вайсхаупт сыграл всего 5 матчей, однако никакими результативными действиями игрок не отметился.

По теме
yellow-arrow
Футболисты Баварии запели песню Jingle Bells
yellow-arrow
Игрок дортмундской Боруссии пропустит ближайшие два матча своей команды в Бундеслиге
yellow-arrow
Хайденхайм зимой может продать вице-капитана команды
Санкт-Паули (Гамбург) Фрайбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости