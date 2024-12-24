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Футболисты Баварии запели песню Jingle Bells

Германия

Праздничное видео

Футболисты Баварии запели песню Jingle Bells

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" опубликовала праздничное видео в преддверии Рождества.

В ролике, опубликованном на странице клуба в Instagram, футболисты "Баварии" в полном составе исполняют известную песню: "Jingle Bells".

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Бавария (Мюнхен)
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