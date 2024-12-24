Германия
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Футболисты Баварии запели песню Jingle Bells
Праздничное видео
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Мюнхенская "Бавария" опубликовала праздничное видео в преддверии Рождества.
В ролике, опубликованном на странице клуба в Instagram, футболисты "Баварии" в полном составе исполняют известную песню: "Jingle Bells".
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