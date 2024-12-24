"Бавария" требует от звезды клуба решение по контракту.

Мюнхенский клуб попросил Джошуа Киммиха сказать решение по контракту в начале января. У клуба есть цель сделать Киммиха капитаном клуба после ухода Мануэля Нойера. К тому же футболист показывает лучшие результаты, стал капитаном сборной Германии и ни разу не травмиировался. Киммих уже ассоциируется "детищем Баварии".

Ответ полузащитника нужен спортивному директору клуба Эберлю. В случае ухода Киммиха придётся искать лучшую альтернативу. "Бавария" ищет талантливых игроков. Сейчас мюнхенский клуб следит за ситуацией с Флорианом Виртцем, который также не продлил контракт с "Байер 04".

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Джошуа Киммих стал игроком "Баварии" в 2015 году перейдя из "Штутгарта" за 8,5 млн евро. Полузащитнику 29 лет.