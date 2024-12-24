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Глава Ред Булл: Юрген Клопп вёл переговоры с организацией за два года до прощания на Энфилде
Удивительная история
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава "Ред Булл" рассказал, что Юрген Клопп вёл переговоры с организацией за два года до прощания на "Энфилде".
Оливер Минцлафф сказал, что задача новой должности манила немецкого специалиста и это были его самые простые переговоры. Финансовая часть Клоппа не интересовала.
"Не потому, что мы предложили ему невероятный финансовый пакет, а наоборот. Мы говорили о финансовой стороне в течение 20 секунд, потому что он сказал, что готов взяться за эту задачу. Когда мы пришли к согласию, это были одни из самых простых переговоров за 20 лет", - сказал Минцлафф.
По словам главы компании, первые переговоры были проведены за два года перед прощанием с "Ливерпулем"
"Это заняло много времени. Это был очень, очень долгий процесс. Первая идея возникла более двух лет назад, когда я впервые заговорил об этом с Юргеном. Он сказал: "Я думаю, это здорово, я думаю, это впечатляет". Не только то, что происходит в футболе, но и спорт, в который вовлечен Red Bull, то, как много делается для молодых талантов", - рассказал глава Red Bull.
Но однажды сделка сдвинулась по времени из-за продления контракта Юргена Клоппа с "Ливерпулем".
"В какой-то момент он сказал мне, что я продлеваю своё пребывание в Ливерпуле, и это, конечно, стало для меня разочарованием, потому что эта маленькая дверца закрылась", - вспомнил Минцлафф.
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После объявления об уходе из "Ливерпуля" встреча Юргена Клоппа и главы Red Bull произошла дома в одноимённом городе.
"Когда он объявил о своём уходе, мы встретились у него дома в Ливерпуле несколько месяцев спустя, и я снова заговорил о своей теме и рассказал ему о многом, о том, что, по моему мнению, мы могли бы его использовать и что это было бы для него увлекательной задачей.
"А потом он сказал: "Хорошо, давай сделаем это". Мне пришлось дать себе пощёчину. Тогда он согласился, и я быстро составил контракты", - сказал Минцлафф.
Напомним, что Юрген Клопп вступает в новую должность 1 января 2025 года.
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