Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики середняка Бундеслиги провели рождественскую вечеринку на стадионе. Фото и видео
Уже 22-й год подряд
Фото: Union Berlin, Twitter
Болельщики середняка Бундеслиги провели рождественскую вечеринку на стадионе. Фото и видео.
На домашнем стадионе "Униона" 28 500 болельщиков пели рождественские песни. Мероприятие прошло 22-й раз и остаётся "изюминкой" для болельщиков клуба.
Но в этот раз было немножко иначе. Диктор на стадионе, которому 50 лет объявил в начале мероприятия об памяти о жертвах теракта в Магдебурге. Болельщики подняли к небу свечи.
Позже диктор возьмёт в руки трубу и споёт вместе со своими родителями.
Мероприятие длилось примерно 2 часа. Клуб выставил фото и видео.
Alle Jahre wieder ???????? pic.twitter.com/jjDQdzphIb— 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 23, 2024
Unser Tipp für einen gemütlichen Abend: Das Weihnachtssingen jetzt im rbb ???? pic.twitter.com/He91CZOJtg— 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 23, 2024
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Унион Берлин" занимает 12-е место с 17-ю очками.
Популярное сейчас
- Шахтер готов разорвать контракт со скандальным легионером, - СМИ
- В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер
- “Никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций”. Известно, как Тимощук защищал свою позицию перед УАФ
- Бундеслига. Автогол года во Франкфурте, геройство Майнца в меньшинстве и рождественская сказка в Киле
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели