Болельщики середняка Бундеслиги провели рождественскую вечеринку на стадионе. Фото и видео.

На домашнем стадионе "Униона" 28 500 болельщиков пели рождественские песни. Мероприятие прошло 22-й раз и остаётся "изюминкой" для болельщиков клуба.

Но в этот раз было немножко иначе. Диктор на стадионе, которому 50 лет объявил в начале мероприятия об памяти о жертвах теракта в Магдебурге. Болельщики подняли к небу свечи.

Позже диктор возьмёт в руки трубу и споёт вместе со своими родителями.

Мероприятие длилось примерно 2 часа. Клуб выставил фото и видео.

Alle Jahre wieder ???????? pic.twitter.com/jjDQdzphIb — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 23, 2024

Unser Tipp für einen gemütlichen Abend: Das Weihnachtssingen jetzt im rbb ???? pic.twitter.com/He91CZOJtg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 23, 2024

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Сейчас "Унион Берлин" занимает 12-е место с 17-ю очками.