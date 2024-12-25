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Спортивный директор Штутгарта похвалил работу Себастьяна Хенесса в клубе
Не так давно швабы боролись за выживание
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На зимний перерыв "Штутгарт" ушел, находясь на 10-й позиции в Бундеслиге. Кроме того, "швабы" еще имеют шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов, отставая от 24-го места лишь на одно очко. Спортивный директор "VfB" Фабиан Вольгемут подбадривает свою команду и отмечает положительные сдвиги, которые произошли под руководством Себастьяна Хенесса.
"Мы добились успеха во всех соревнованиях. В Кубке Германии и Лиге чемпионов мы полностью зависим от того, сделаем ли мы следующий шаг. Другими словами, все двери открыты. Было абсолютно понятно, что сначала мы должны набраться опыта в этих трех видах соревнований. Наставник, при поддержке своей тренерской команды, выполняет выдающуюся работу. Он вывел нашу команду из борьбы за вылет и поднял ее на такие места в таблице, которые годами казались недосягаемыми для "Штутгарта". Себастьян делает отдельных игроков лучше, и он сформировал группу, которая следует общей игровой идее на поле", - цитирует слова Фабиана Вольгемута Sky Sport.
Отметим, что следующий матч "Штутгарт" проведет уже 12 января 2025 года на выезде против "Аугсбурга".
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