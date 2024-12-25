Нойер удивил пользователей соцсетей минималистичным видом рождественской елки

Вратарь мюнхенской "Баварии" и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Мануэль Нойер поразил пользователей соцсетей минималистичным видом рождественской елки.

Большинство подписчиков 38-летнего голкипера были удивлены таким необычным выбором главного атрибута Рождества и новогодних праздников. Но кажется, Нойеру нравится такой стиль.

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Напомним, что на данный момент Мануэль Нойер продолжает вести переговоры с "Баварией" о продлении его контракта с клубом до 2026 года.