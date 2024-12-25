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Нойер удивил пользователей соцсетей минималистичным видом рождественской елки
Экстравагантный стиль голкипера заметен и за пределами поля
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь мюнхенской "Баварии" и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Мануэль Нойер поразил пользователей соцсетей минималистичным видом рождественской елки.
Большинство подписчиков 38-летнего голкипера были удивлены таким необычным выбором главного атрибута Рождества и новогодних праздников. Но кажется, Нойеру нравится такой стиль.
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Напомним, что на данный момент Мануэль Нойер продолжает вести переговоры с "Баварией" о продлении его контракта с клубом до 2026 года.
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