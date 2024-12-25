Бавария заинтересовалась колумбийским голкипером

"Бавария" интересуется колумбийским голкипером Кевином Миером, который сейчас играет за "Крус Асуль". Об этом сообщают Bayern & Germany.

В контракте Миера прописаны отступные - примерно в 15-20 миллионов евро. "Крус Асуль" готов отпустить своего голкипера лишь за такую сумму.

Кевин в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых пропустил 22 мяча; 13 поединков игроков на ноль.