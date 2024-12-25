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Бавария заинтересовалась колумбийским голкипером

Германия

Крус Асуль готов отпустить своего футболиста

Бавария заинтересовалась колумбийским голкипером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" интересуется колумбийским голкипером Кевином Миером, который сейчас играет за "Крус Асуль". Об этом сообщают Bayern & Germany.

В контракте Миера прописаны отступные - примерно в 15-20 миллионов евро. "Крус Асуль" готов отпустить своего голкипера лишь за такую сумму.

Кевин в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых пропустил 22 мяча; 13 поединков игроков на ноль.

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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