Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария заинтересовалась колумбийским голкипером
Крус Асуль готов отпустить своего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" интересуется колумбийским голкипером Кевином Миером, который сейчас играет за "Крус Асуль". Об этом сообщают Bayern & Germany.
В контракте Миера прописаны отступные - примерно в 15-20 миллионов евро. "Крус Асуль" готов отпустить своего голкипера лишь за такую сумму.
Кевин в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых пропустил 22 мяча; 13 поединков игроков на ноль.
Читайте такжеБавария требует от звезды клуба решение по контракту
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- Сборная новых имен в украинском футболе. Левый защитник
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000