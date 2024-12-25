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Голкипер Вольфсбурга рассказал, что был близок к переходу в Ювентус
Поэтому был шанс, что я мог поехать в Турин (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Вольфсбурга" Камиль Грабара признался, что был близок к переходу в итальянский "Ювентус".
"Я думаю, что Войцех лоббировал это решение. Он уже говорил об этом более-менее четко, и вы должны с этим согласиться. Войцех однажды позвонил мне и сказал: «Они продолжают спрашивать о тебе.
Когда Клаудио Филиппи был тренером голкиперов в "Ювентусе", я считаю, что я был очень близок к его ожиданиям относительно вратарей. Поэтому был шанс, что я мог поехать в Турин", - сказал футболист.
Камиль в сезоне 2024/25 сыграл 18 матчей, в которых пропустил 28 мячей; 6 поединков отыграл на ноль.
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