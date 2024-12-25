  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Голкипер Вольфсбурга рассказал, что был близок к переходу в Ювентус
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Вольфсбурга рассказал, что был близок к переходу в Ювентус

Германия

Поэтому был шанс, что я мог поехать в Турин (с)

Голкипер Вольфсбурга рассказал, что был близок к переходу в Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Вольфсбурга" Камиль Грабара признался, что был близок к переходу в итальянский "Ювентус".

"Я думаю, что Войцех лоббировал это решение. Он уже говорил об этом более-менее четко, и вы должны с этим согласиться. Войцех однажды позвонил мне и сказал: «Они продолжают спрашивать о тебе.

Когда Клаудио Филиппи был тренером голкиперов в "Ювентусе", я считаю, что я был очень близок к его ожиданиям относительно вратарей. Поэтому был шанс, что я мог поехать в Турин", - сказал футболист.

Камиль в сезоне 2024/25 сыграл 18 матчей, в которых пропустил 28 мячей; 6 поединков отыграл на ноль.

Читайте такжеНойер удивил пользователей соцсетей минималистичным видом рождественской елки
По теме
yellow-arrow
Барселона продолжает переговоры по трансферу центрального защитника Байера
yellow-arrow
Нойер удивил пользователей соцсетей минималистичным видом рождественской елки
yellow-arrow
Сельта хочет выкупить хавбека у РБ Лейпциг
Ювентус (Турин) Вольфсбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Мeczyki
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости