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Полузащитник Баварии очертил главную цель своей команды на следующий год

Германия

Игрок настроен на положительный результат

Полузащитник Баварии очертил главную цель своей команды на следующий год

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Александар Павлович успел до начала декабря восстановиться от травмы ключицы. Опорник сыграл в четырех матчах "Баварии" в декабре, прежде чем Бундеслига ушла на зимний перерыв. 20-летний игрок обозначил главную цель своей команды на следующий год.

"Финал Лиги чемпионов - это, конечно, замечательно, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь его, а затем выиграть. Победы над "ПСЖ и "Шахтером" были очень важными в этом аспекте для нас. Он [Венсан Компани] прекрасно помогает нам, игрокам, потому что сам прошел через почти все ситуации как игрок. Особенно когда ты травмирован, он много разговаривает с тобой и дает тебе ощущение, что ты все еще принадлежишь команде", - цитирует немца Sky Sport.

В этом сезоне Александар Павлович провел 13 матчей, где отметился голом и результативной передачей. Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на "Альянц Арене" в Мюнхене.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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