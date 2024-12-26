Полузащитник Баварии очертил главную цель своей команды на следующий год

Александар Павлович успел до начала декабря восстановиться от травмы ключицы. Опорник сыграл в четырех матчах "Баварии" в декабре, прежде чем Бундеслига ушла на зимний перерыв. 20-летний игрок обозначил главную цель своей команды на следующий год.

"Финал Лиги чемпионов - это, конечно, замечательно, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь его, а затем выиграть. Победы над "ПСЖ и "Шахтером" были очень важными в этом аспекте для нас. Он [Венсан Компани] прекрасно помогает нам, игрокам, потому что сам прошел через почти все ситуации как игрок. Особенно когда ты травмирован, он много разговаривает с тобой и дает тебе ощущение, что ты все еще принадлежишь команде", - цитирует немца Sky Sport.

В этом сезоне Александар Павлович провел 13 матчей, где отметился голом и результативной передачей. Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на "Альянц Арене" в Мюнхене.