Брайан Сарагоса о своем периоде в Баварии: Меня много критиковали. Пресса убивала меня, потому что я якобы не говорил ни на английском, ни на немецком

Брайан Сарагоса пришел в "Баварию" после того в январе 2024 года за около 17 млн евро из "Гранады". В мюнхенском клубе испанец был подвергнут остракизму, сыграв 178 минут в семи матчах, получив лишь один выход в старте под руководством Томаса Тухеля. Летом 23-летний вингер присоединился к "Осасуне" на правах аренды, а на днях он выразил свое разочарование относительно своего периода пребывания в Мюнхене.

"Мне ["Бавария"] обещала многое, чего не произошло. Мне было трудно адаптироваться. Это была другая страна, другой язык, другая еда, другая лига. Я не собирался адаптироваться за месяц. Мне понадобилось время. Я решил уехать оттуда, и это пошло мне на пользу. Говорили [немецкие медиа], что я подписал контракт и не стою этих денег, что я не говорю на их языке... Меня много критиковали. Пресса убивала меня, потому что я якобы не говорил ни на английском, ни на немецком. Мне нравится атмосфера в "Осасуне". Ощущение непринужденности - это то, что заставляет меня играть. Я приезжаю сюда и чувствую подобную связь. Мне очень комфортно с моими партнерами по команде, тренерским штабом и жителями города", - цитирует испанца Marca.

Добавим, что в этом сезоне Брайан Сарагоса провел 15 матчей, где отметился голом и 5 ассистами.