Гримальдо о разнице менталитетов в Бенфике и Байере: В Леверкузене финиш на 3-4 месте считался хорошим результатом

Довольно долгое время "Байер" не воспринимался той командой, которая способна завоевать трофей. Все изменилось с приходом Хаби Алонсо, когда в прошлом сезоне "фармацевты" побили немало рекордов и выиграли Бундеслигу, Кубок Германии. Одним из создателей такого достижения был Алехандро Гримальдо, который присоединился к "Байеру" летом 2023 года из "Бенфики". Испанец отметил, что на момент его прихода, менталитет немецкой команды отличался от ожиданий, которые царили в лиссабонском клубе.

"Когда я приехал сюда, я увидел много положительных изменений, Хаби рассказал мне об этом перед тем, как я принял решение, и это помогло мне. Изменился менталитет: "Бенфика" - команда, которая привыкла побеждать, здесь, в Леверкузене, все было иначе. Здесь финиш на третьем или четвертом месте считался хорошим результатом. Ожидания отличаются от прошлогодних, они очень высокие. Мы хорошо усилились, но у нас были травмы. "Бавария" хорошо усилилась. Мы собираемся бороться за победу в Бундеслиге, команда нацелена на Лигу чемпионов, команда очень хорошая, мы не должны смотреть на прошлый год", - заявил защитник в интервью Relevo.

Добавим, что в этом сезоне Алехандро Гримальдо провел 25 матчей, где отметился 3 голами и 8 ассистами.