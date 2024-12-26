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Звездный игрок Баварии серьезно рассматривает вариант с переездом в Англию

Германия

В следующем году футболист станет свободным агентом

Звездный игрок Баварии серьезно рассматривает вариант с переездом в Англию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный защитник мюнхенской "Баварии" серьезно рассматривает вариант с переездом в Англию.

Согласно информации от источников издания TBR Football, 24-летний Альфонсо Дэвис готов к переходу в один из английских топ-клубов. Представители игрока уверяют, что заинтересованные команды могут на него рассчитывать.

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Считается, что "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к игроку перед началом января, поскольку следующим летом игрок может стать свободным агентом, если не продлит контракт с мюнхенской "Баварией". "Реал Мадрид" также следит за ситуацией с игроком.

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В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 21 матч на клубном уровне, в которых ему удалось забить один гол и отдать 3 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Альфонсо Дэвис
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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