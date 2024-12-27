Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник

Все символические сборные грешат перекосом в сторону атаки. Мы привыкли оценивать игроков по тому, как они оперируют мячом, уделяя куда меньше внимания 90+% остальных их действий. Поэтому мы судим игроков группы атаки по результативным действиями и "пропихиваем" в сборные остроатакующих вингбеков. И даже те, чьи расчеты заходят дальше сложению Г+П, часто попадают в эту когнитивную ловушку.

Они смотрят на Винисиуса с мячом в ногах, ослепляющего своим индивидуальным превосходством над защитниками, и не понимают, как бразилец может котироваться кем-то ниже Родри. Потребовалась тяжелая травма испанца и последующий распад главной команды-машины современности на атомы, чтобы вклад Родри наконец был адекватно оценен по достоинству.

Наша сборная тоже имеет перекос в сторону атаки, что может подтвердить выбор Алехандро Гримальдо. Но во-первых, правый фуллбек балансирует нашу 11-тку. Во-вторых, аномальные цифры испанца, даже с учетом роли латераля, заставили бы сделать выбор в его пользу даже закоренелого любителя автобусов. 10+13 в 33 матчах Бундеслиги 23/24. 30 результативных действий за сезон во всех турнирах. У Довбика в "Жироне", если вычесть пенальти, было на 3 меньше. Это ненормально!

Но Гримальдо заслужил свое место не только из-за сумасшедшей результативности. Помочь понять феномен Алехандро поможет Марсело Бьелса – коуч, повлиявший на множество современных топ-тренеров, но так и оставшийся в андерграунде для широкого большинства. На одной своей известной лекции Бьелса в присутствии Тите объяснял, почему Марсело многократно превосходит Филипе Луиса, куда более надежного ЛЗ. Бьелса трактовал феномен своего тёзки через его многоликость. Марсело одновременно привносил и качества фуллбека, и вингера, что в сумме давало команде больше, нежели более совершенная игра Луиса в узкой роли фуллбека.

И если кто и может претендовать на звание наследника Марсело, то это Гримальдо. Сравнение с лучшим в истории (Роберто Карлос с такой трактовкой согласен) может уничижать, но речь о параллели чисто стилистической. Скилл-сет подозрительно схож: поразительная техническая оснащенность, первый пас и холодная голова в билд-апе, острота и через кроссы, и через разрезающие передачи в чужой штрафной и опасные рейды вперед с мячом и без.

Дополняя проповедь Бьелсы, нужно сказать о главном сходстве Алехандро и Марсело, отделяющего их от большинства ЛЗ. Речь о плеймейкинге. Кроме качеств фуллбека на своей половине и вингера около чужой боковой, эти двое еще и могут эпизодически исполнить десятку. Отсюда и их высокая амплитуда движения – не только вверх и назад, но еще и по всей ширине, включая частые заходы в середину. У Гримальдо есть настоящее чутье плеймейкера, которое не объясняется ни игровым интеллектом, ни заученными паттернами.

Эта третья ипостась и отделяет Гримальдо от другого уроженца Валенсии Хосе Гайи, с которым они вместе играли в молодежке "летучих мышей", и который выступает на позиции Алекса в их родном клубе. Или от каноничного Жорди Альбы, который в отличии от Гримальдо отложил переезд из Валенсии в Каталонию на более зрелый возраст. И который отличался куда более надежной игрой в защите и явным превосходством в скорости, зато был куда более предсказуемым в атаке, бессознательно повторяя шаблон поведения даже за пределами поля. И породив тем самым вечный мем.

Месси просачивается сквозь защиту, Суарес поднимается над последней линией, Альба дает ширину

Streets won’t forget this vid of Messi, Suarez and Alba pic.twitter.com/ZsJHavpzAA — MC (@CrewsMat10) August 1, 2023

Бонусом идет королевски поставленный удар, отдающий эпохой Роберто Карлоса. Современные вингбеки клепают голы, замыкая прострелы на дальней штанге после перегруза обороны. Гримальдо берет вариативными техниками удара, в том числе лонгшотами. Был в сантиметрах от того, чтобы тривелой завернуть сухой лист в ворота самого Нойера. В одно касание замыкал накат с корнера. Положил два штрафных, один из которых как раз Ману, идеально выверенным топ-спином. Из фирменного – так называемый knuckleball. Наклболы Гримальдо практически не крутятся, благодаря чему имеют непредсказуемую траекторию, дезориентирующую вратарей.

При этом испанец – вовсе не артиллерист, который в поисках хайлайта кладет десяток снарядов мимо цели. Наоборот, Алехандро – невероятно эффективен. Свой десяток мячей в лиге он положил с xG 6.58, то есть забил на 3.5 больше, чем ожидалось. Его кроссы с угловых и штрафных тоже доставляют головной боли защите. Во многом именно благодаря Гримальдо "Байер" из одной из худших команд лиги по остроте со стандартов вдруг превратился в абсолютно лучшую.

Гримальдо все эти годы прилично смотрелся в периферийной Примейре в составе "Бенфики", но громко заявить о себе смог показать только после переезда в Бундеслигу. И благодарить за это он должен Хаби Алонсо и его неканоничный стиль. "Байер" сочетает в себе гвардиоловское наследие позиционного футбола и реляционизм, акцентирующего внимание на спонтанных взаимодействиях между игроками, последователями которого также можно назвать чемпионский "Наполи" Спаллетти и сенсационную "Болонью" Тиаго Мотты.

На противоположном краю у "Байера" вполне себе типичные задачи исполняет Фримпонг, отвечая за ширину и заскриптованные врыния в штрафную. Так вполне классически раскрывается атлетичный профиль нидерландца. Фиксированные роли имеют и тройка ЦЗ с форвардом, задающие структуру команды. Вторая пятерка, включая нашего героя, хаотично движется, перегружает зоны, создает ассиметрию и активно магнитится на мяч, нагло заходит в блок соперника через центр и разрывает его. На базе вертикального и весьма динамичного движения мяча и игроков у соперников вскружаются головы, и их защита распадается как карточный домик.

Гримальдо в таком гибком футболе успевает продемонстрировать всю ширину своего тактического арсенала, все свои ипостаси. В билд-апе часто опускается четвертым в линию и помогает продвигать мяч из глубины близко к центрбекам. В стадии развития смело заходит в центр, тонко комбинирует между линий, имея особенную химию с Флорианом Виртцем. А дальше либо вскрывает соперника разрезающей передачей с полуфланга, либо забрасывает кинжальные кроссы в штрафную, либо лупит со своей пушки высокими мячами, не теряющих в скорости в полете. Pick your poison, как говорят англичане.

Запас: Марк Кукурелья

Очередной выпускник Ла Масии, хоть и куда более атипичный, нашедший свою дорогу к славе такими же тернистыми дорогами, далёкими от "Камп Ноу". Если Гримальдо почти мгновенно выскочил из периферийной Примейры и взлетел на самый топ, то Марку пришлось познать глубины общественной критики и даже хейта перед тем, как буквально за полгода полностью перезагрузить свою карьеру. Началось все с триумфального для Испании Евро, на котором наш Санчо Панса оказался идеальным оруженосцем для Нико Уильямса, на пару с Ямалем разорвавшего на турнире всех соперников.

Иронично, что на Евро Кукурелья выиграл конкуренцию как раз у Гримальдо, с которым фланг был бы слишком открытым. И оба могли пролететь мимо первенства, ведь квалификацию Де Ла Фуэнте начинал с Хосе Гайе в основе и Алехандро Бальде в роли резервиста, но оба вылетели перед турниром. В итоге Кукурелья отыграл от начала до конца все ключевые матчи Евро, сожрал Сане, Кьезу и Дембеле, забетонировал свой фланг и делал все для того, чтобы Уильямс-младший сверкал – подключался вперед, когда на Нико стягивалось несколько оппонентов, уводил соперников рывками, подчищал за вингером в обороне и постоянно страховал.

В перерожденном "Челси" Энцо Марески Марк тоже берет самоотдачей и тактической дисциплиной. Кукурелья научился необходимой тренеру инвертации в центр. Гасит контратаки соперника смелыми выбросами вперед, но также знает, когда нужно остаться сзади. И после 65-миллионного трансфера летом 2022-го наконец выглядит в Лондоне своим.