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Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник

Германия

Встречайте Алехандро Гримальдо, самого опасного латераля Европы

Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Все символические сборные грешат перекосом в сторону атаки. Мы привыкли оценивать игроков по тому, как они оперируют мячом, уделяя куда меньше внимания 90+% остальных их действий. Поэтому мы судим игроков группы атаки по результативным действиями и "пропихиваем" в сборные остроатакующих вингбеков. И даже те, чьи расчеты заходят дальше сложению Г+П, часто попадают в эту когнитивную ловушку.

Они смотрят на Винисиуса с мячом в ногах, ослепляющего своим индивидуальным превосходством над защитниками, и не понимают, как бразилец может котироваться кем-то ниже Родри. Потребовалась тяжелая травма испанца и последующий распад главной команды-машины современности на атомы, чтобы вклад Родри наконец был адекватно оценен по достоинству.

Наша сборная тоже имеет перекос в сторону атаки, что может подтвердить выбор Алехандро Гримальдо. Но во-первых, правый фуллбек балансирует нашу 11-тку. Во-вторых, аномальные цифры испанца, даже с учетом роли латераля, заставили бы сделать выбор в его пользу даже закоренелого любителя автобусов. 10+13 в 33 матчах Бундеслиги 23/24. 30 результативных действий за сезон во всех турнирах. У Довбика в "Жироне", если вычесть пенальти, было на 3 меньше. Это ненормально!

Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник - изображение 1

Но Гримальдо заслужил свое место не только из-за сумасшедшей результативности. Помочь понять феномен Алехандро поможет Марсело Бьелса – коуч, повлиявший на множество современных топ-тренеров, но так и оставшийся в андерграунде для широкого большинства. На одной своей известной лекции Бьелса в присутствии Тите объяснял, почему Марсело многократно превосходит Филипе Луиса, куда более надежного ЛЗ. Бьелса трактовал феномен своего тёзки через его многоликость. Марсело одновременно привносил и качества фуллбека, и вингера, что в сумме давало команде больше, нежели более совершенная игра Луиса в узкой роли фуллбека.

И если кто и может претендовать на звание наследника Марсело, то это Гримальдо. Сравнение с лучшим в истории (Роберто Карлос с такой трактовкой согласен) может уничижать, но речь о параллели чисто стилистической. Скилл-сет подозрительно схож: поразительная техническая оснащенность, первый пас и холодная голова в билд-апе, острота и через кроссы, и через разрезающие передачи в чужой штрафной и опасные рейды вперед с мячом и без.

Дополняя проповедь Бьелсы, нужно сказать о главном сходстве Алехандро и Марсело, отделяющего их от большинства ЛЗ. Речь о плеймейкинге. Кроме качеств фуллбека на своей половине и вингера около чужой боковой, эти двое еще и могут эпизодически исполнить десятку. Отсюда и их высокая амплитуда движения – не только вверх и назад, но еще и по всей ширине, включая частые заходы в середину. У Гримальдо есть настоящее чутье плеймейкера, которое не объясняется ни игровым интеллектом, ни заученными паттернами.

Эта третья ипостась и отделяет Гримальдо от другого уроженца Валенсии Хосе Гайи, с которым они вместе играли в молодежке "летучих мышей", и который выступает на позиции Алекса в их родном клубе. Или от каноничного Жорди Альбы, который в отличии от Гримальдо отложил переезд из Валенсии в Каталонию на более зрелый возраст. И который отличался куда более надежной игрой в защите и явным превосходством в скорости, зато был куда более предсказуемым в атаке, бессознательно повторяя шаблон поведения даже за пределами поля. И породив тем самым вечный мем.

Месси просачивается сквозь защиту, Суарес поднимается над последней линией, Альба дает ширину

Бонусом идет королевски поставленный удар, отдающий эпохой Роберто Карлоса. Современные вингбеки клепают голы, замыкая прострелы на дальней штанге после перегруза обороны. Гримальдо берет вариативными техниками удара, в том числе лонгшотами. Был в сантиметрах от того, чтобы тривелой завернуть сухой лист в ворота самого Нойера. В одно касание замыкал накат с корнера. Положил два штрафных, один из которых как раз Ману, идеально выверенным топ-спином. Из фирменного – так называемый knuckleball. Наклболы Гримальдо практически не крутятся, благодаря чему имеют непредсказуемую траекторию, дезориентирующую вратарей.

При этом испанец – вовсе не артиллерист, который в поисках хайлайта кладет десяток снарядов мимо цели. Наоборот, Алехандро – невероятно эффективен. Свой десяток мячей в лиге он положил с xG 6.58, то есть забил на 3.5 больше, чем ожидалось. Его кроссы с угловых и штрафных тоже доставляют головной боли защите. Во многом именно благодаря Гримальдо "Байер" из одной из худших команд лиги по остроте со стандартов вдруг превратился в абсолютно лучшую.

Гримальдо все эти годы прилично смотрелся в периферийной Примейре в составе "Бенфики", но громко заявить о себе смог показать только после переезда в Бундеслигу. И благодарить за это он должен Хаби Алонсо и его неканоничный стиль. "Байер" сочетает в себе гвардиоловское наследие позиционного футбола и реляционизм, акцентирующего внимание на спонтанных взаимодействиях между игроками, последователями которого также можно назвать чемпионский "Наполи" Спаллетти и сенсационную "Болонью" Тиаго Мотты.

Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник - изображение 2

На противоположном краю у "Байера" вполне себе типичные задачи исполняет Фримпонг, отвечая за ширину и заскриптованные врыния в штрафную. Так вполне классически раскрывается атлетичный профиль нидерландца. Фиксированные роли имеют и тройка ЦЗ с форвардом, задающие структуру команды. Вторая пятерка, включая нашего героя, хаотично движется, перегружает зоны, создает ассиметрию и активно магнитится на мяч, нагло заходит в блок соперника через центр и разрывает его. На базе вертикального и весьма динамичного движения мяча и игроков у соперников вскружаются головы, и их защита распадается как карточный домик.

Гримальдо в таком гибком футболе успевает продемонстрировать всю ширину своего тактического арсенала, все свои ипостаси. В билд-апе часто опускается четвертым в линию и помогает продвигать мяч из глубины близко к центрбекам. В стадии развития смело заходит в центр, тонко комбинирует между линий, имея особенную химию с Флорианом Виртцем. А дальше либо вскрывает соперника разрезающей передачей с полуфланга, либо забрасывает кинжальные кроссы в штрафную, либо лупит со своей пушки высокими мячами, не теряющих в скорости в полете. Pick your poison, как говорят англичане.

Запас: Марк Кукурелья

Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник - изображение 3

Очередной выпускник Ла Масии, хоть и куда более атипичный, нашедший свою дорогу к славе такими же тернистыми дорогами, далёкими от "Камп Ноу". Если Гримальдо почти мгновенно выскочил из периферийной Примейры и взлетел на самый топ, то Марку пришлось познать глубины общественной критики и даже хейта перед тем, как буквально за полгода полностью перезагрузить свою карьеру. Началось все с триумфального для Испании Евро, на котором наш Санчо Панса оказался идеальным оруженосцем для Нико Уильямса, на пару с Ямалем разорвавшего на турнире всех соперников.

Иронично, что на Евро Кукурелья выиграл конкуренцию как раз у Гримальдо, с которым фланг был бы слишком открытым. И оба могли пролететь мимо первенства, ведь квалификацию Де Ла Фуэнте начинал с Хосе Гайе в основе и Алехандро Бальде в роли резервиста, но оба вылетели перед турниром. В итоге Кукурелья отыграл от начала до конца все ключевые матчи Евро, сожрал Сане, Кьезу и Дембеле, забетонировал свой фланг и делал все для того, чтобы Уильямс-младший сверкал – подключался вперед, когда на Нико стягивалось несколько оппонентов, уводил соперников рывками, подчищал за вингером в обороне и постоянно страховал.

В перерожденном "Челси" Энцо Марески Марк тоже берет самоотдачей и тактической дисциплиной. Кукурелья научился необходимой тренеру инвертации в центр. Гасит контратаки соперника смелыми выбросами вперед, но также знает, когда нужно остаться сзади. И после 65-миллионного трансфера летом 2022-го наконец выглядит в Лондоне своим.

Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник - изображение 4
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