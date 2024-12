Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник

Все символические сборные грешат перекосом в сторону атаки. Мы привыкли оценивать игроков по тому, как они оперируют мячом, уделяя куда меньше внимания 90+% остальных их действий. Поэтому мы судим игроков группы атаки по результативным действиями и "пропихиваем" в сборные остроатакующих вингбеков. И даже те, чьи расчеты заходят дальше сложению Г+П, часто попадают в эту когнитивную ловушку.

Они смотрят на Винисиуса с мячом в ногах, ослепляющего своим индивидуальным превосходством над защитниками, и не понимают, как бразилец может котироваться кем-то ниже Родри. Потребовалась тяжелая травма испанца и последующий распад главной команды-машины современности на атомы, чтобы вклад Родри наконец был адекватно оценен по достоинству.

Наша сборная тоже имеет перекос в сторону атаки, что может подтвердить выбор Алехандро Гримальдо. Но во-первых, правый фуллбек балансирует нашу 11-тку. Во-вторых, аномальные цифры испанца, даже с учетом роли латераля, заставили бы сделать выбор в его пользу даже закоренелого любителя автобусов. 10+13 в 33 матчах Бундеслиги 23/24. 30 результативных действий за сезон во всех турнирах. У Довбика в "Жироне", если вычесть пенальти, было на 3 меньше. Это ненормально!

Но Гримальдо заслужил свое место не только из-за сумасшедшей результативности. Помочь понять феномен Алехандро поможет Марсело Бьелса – коуч, повлиявший на множество современных топ-тренеров, но так и оставшийся в андерграунде для широкого большинства. На одной своей известной лекции Бьелса в присутствии Тите объяснял, почему Марсело многократно превосходит Филипе Луиса, куда более надежного ЛЗ. Бьелса трактовал феномен своего тёзки через его многоликость. Марсело одновременно привносил и качества фуллбека, и вингера, что в сумме давало команде больше, нежели более совершенная игра Луиса в узкой роли фуллбека.

И если кто и может претендовать на звание наследника Марсело, то это Гримальдо. Сравнение с лучшим в истории (Роберто Карлос с такой трактовкой согласен) может уничижать, но речь о параллели чисто стилистической. Скилл-сет подозрительно схож: поразительная техническая оснащенность, первый пас и холодная голова в билд-апе, острота и через кроссы, и через разрезающие передачи в чужой штрафной и опасные рейды вперед с мячом и без.

Дополняя проповедь Бьелсы, нужно сказать о главном сходстве Алехандро и Марсело, отделяющего их от большинства ЛЗ. Речь о плеймейкинге. Кроме качеств фуллбека на своей половине и вингера около чужой боковой, эти двое еще и могут эпизодически исполнить десятку. Отсюда и их высокая амплитуда движения – не только вверх и назад, но еще и по всей ширине, включая частые заходы в середину. У Гримальдо есть настоящее чутье плеймейкера, которое не объясняется ни игровым интеллектом, ни заученными паттернами.

Эта третья ипостась и отделяет Гримальдо от другого уроженца Валенсии Хосе Гайи, с которым они вместе играли в молодежке "летучих мышей", и который выступает на позиции Алекса в их родном клубе. Или от каноничного Жорди Альбы, который в отличии от Гримальдо отложил переезд из Валенсии в Каталонию на более зрелый возраст. И который отличался куда более надежной игрой в защите и явным превосходством в скорости, зато был куда более предсказуемым в атаке, бессознательно повторяя шаблон поведения даже за пределами поля. И породив тем самым вечный мем.

