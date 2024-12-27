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Унион Берлин уволил своего главного тренера
Свенссон возглавил команду только летом 2024 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Унион Берлин" уволил главного тренера Бо Свенссона. Об этом официально сообщила пресс-служба команды.
"После тщательного анализа сезона мы убедились, что для того, чтобы изменить тенденцию, необходимы существенные изменения. Поэтому мы решили не продолжать сотрудничество с Бо Свенссоном", - говорится в заявлении клуба.
Union start the new year with a new coach. Thank you, Bo!https://t.co/0YrHsCagkT— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) December 27, 2024
45-летний датский специалист возглавил "Унион" только летом этого года. Сейчас немецкий клуб занимает 12 место в таблице Бундеслиги, набрав 17 очков за 15 матчей.
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