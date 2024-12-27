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Унион Берлин уволил своего главного тренера

Германия

Свенссон возглавил команду только летом 2024 года

Унион Берлин уволил своего главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Унион Берлин" уволил главного тренера Бо Свенссона. Об этом официально сообщила пресс-служба команды.

"После тщательного анализа сезона мы убедились, что для того, чтобы изменить тенденцию, необходимы существенные изменения. Поэтому мы решили не продолжать сотрудничество с Бо Свенссоном", - говорится в заявлении клуба.

45-летний датский специалист возглавил "Унион" только летом этого года. Сейчас немецкий клуб занимает 12 место в таблице Бундеслиги, набрав 17 очков за 15 матчей.

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Унион (Берлин) Бо Свенссон
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Источник:
union
Опубликовал: Екатерина Власова
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