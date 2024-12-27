Унион Берлин уволил своего главного тренера

"Унион Берлин" уволил главного тренера Бо Свенссона. Об этом официально сообщила пресс-служба команды.

"После тщательного анализа сезона мы убедились, что для того, чтобы изменить тенденцию, необходимы существенные изменения. Поэтому мы решили не продолжать сотрудничество с Бо Свенссоном", - говорится в заявлении клуба.

Union start the new year with a new coach. Thank you, Bo!https://t.co/0YrHsCagkT — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) December 27, 2024

45-летний датский специалист возглавил "Унион" только летом этого года. Сейчас немецкий клуб занимает 12 место в таблице Бундеслиги, набрав 17 очков за 15 матчей.