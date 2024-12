Кейн оформил наиболее результативных действий в Бундеслиге в течение 2024 года. На втором месте – неожиданный игрок

Аналитический портал Squawka подводит итоги 2024 года. В частности, он выделил наиболее результативных игроков немецкого чемпионата.

На первом месте оказался форвард "Баварии" Харри Кейн: за 30 матчей он оформил 29 голов и восемь ассистов. Он делал результативное действие в среднем каждые 69,6 минут.

На втором месте оказался Омар Мармуш из "Айнтрахта" Ф, у которого на девять голевых вкладов меньше. Тройку замыкает представитель "РБ Лейпциг" Лоис Опенда.

