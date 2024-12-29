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Кейн оформил наиболее результативных действий в Бундеслиге в течение 2024 года. На втором месте – неожиданный игрок
Также в пятерке два дорогих немецких таланта
Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал Squawka подводит итоги 2024 года. В частности, он выделил наиболее результативных игроков немецкого чемпионата.
На первом месте оказался форвард "Баварии" Харри Кейн: за 30 матчей он оформил 29 голов и восемь ассистов. Он делал результативное действие в среднем каждые 69,6 минут.
На втором месте оказался Омар Мармуш из "Айнтрахта" Ф, у которого на девять голевых вкладов меньше. Тройку замыкает представитель "РБ Лейпциг" Лоис Опенда.
Harry Kane has been directly involved in more Bundesliga goals than any other player in 2024.— Squawka (@Squawka) December 28, 2024
◉ 30 games
◉ 29 goals
◉ 8 assists
Averaging a goal or an assist every 69.6 minutes. ⏱️ pic.twitter.com/kkBYfGQUW5
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом стал "Байер" Леверкузен, а на текущую зимнюю паузу Бундеслига пошла с "Баварией" во главе турнирной таблицы.
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