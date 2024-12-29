  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кейн оформил наиболее результативных действий в Бундеслиге в течение 2024 года. На втором месте – неожиданный игрок
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн оформил наиболее результативных действий в Бундеслиге в течение 2024 года. На втором месте – неожиданный игрок

Германия

Также в пятерке два дорогих немецких таланта

Кейн оформил наиболее результативных действий в Бундеслиге в течение 2024 года. На втором месте – неожиданный игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аналитический портал Squawka подводит итоги 2024 года. В частности, он выделил наиболее результативных игроков немецкого чемпионата.

На первом месте оказался форвард "Баварии" Харри Кейн: за 30 матчей он оформил 29 голов и восемь ассистов. Он делал результативное действие в среднем каждые 69,6 минут.

На втором месте оказался Омар Мармуш из "Айнтрахта" Ф, у которого на девять голевых вкладов меньше. Тройку замыкает представитель "РБ Лейпциг" Лоис Опенда.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом стал "Байер" Леверкузен, а на текущую зимнюю паузу Бундеслига пошла с "Баварией" во главе турнирной таблицы.

По теме
yellow-arrow
Назван игрок, который забил больше всех победных голов Арсенала в 2024 году
yellow-arrow
Унион Берлин уволил своего главного тренера
yellow-arrow
Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Флориан Виртц Джамал Мусиала Омар Мармуш Луа Опенда
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости