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Не задержался в Испании. Нападающий Боруссии хочет вернуться из аренды в Дортмунд
Но там на него не рассчитывают
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий дортмундской "Боруссии" Себастьян Алле, который сейчас выступает в аренде в "Леганесе", хочет заранее покинуть испанский клуб. Об этом сообщает Николо Скира.
Хотя его арендный контракт рассчитан до конца текущего сезона, он хочет уже в январе вернуться в "Боруссию". Однако в Дортмунде на него не рассчитывают. "Шмели" готовы снова его выставить на трансфер.
В этом сезоне на счету форварда восемь матчей в чемпионате Испании и один поединок в Кубке Короля. Результативными действиями он не отличился.
"Боруссия" купила Алле в июле 2022 года из "Аякса" за 31 млн евро. В составе дортмундцев он провел 41 матч и записал на свой счет 12 голов и шесть ассистов.
Его текущий контракт с "шмелями" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 3 млн евро.
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