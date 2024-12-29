Не задержался в Испании. Нападающий Боруссии хочет вернуться из аренды в Дортмунд

Нападающий дортмундской "Боруссии" Себастьян Алле, который сейчас выступает в аренде в "Леганесе", хочет заранее покинуть испанский клуб. Об этом сообщает Николо Скира.

Хотя его арендный контракт рассчитан до конца текущего сезона, он хочет уже в январе вернуться в "Боруссию". Однако в Дортмунде на него не рассчитывают. "Шмели" готовы снова его выставить на трансфер.

В этом сезоне на счету форварда восемь матчей в чемпионате Испании и один поединок в Кубке Короля. Результативными действиями он не отличился.

"Боруссия" купила Алле в июле 2022 года из "Аякса" за 31 млн евро. В составе дортмундцев он провел 41 матч и записал на свой счет 12 голов и шесть ассистов.

Его текущий контракт с "шмелями" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 3 млн евро.