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Штутгарт хочет арендовать одноклубника Трубина
Немцам придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ян-Никлас Бесте летом присоединился к "Бенфике" из "Хайденхайма" за 8 млн евро. Под руководством Бруно Лаге немец не является игроком основы, довольствуясь выходами на замену ближе к концу матчей. Этой ситуацией хотят воспользоваться другие клубы.
По информации Kicker, "Штутгарт" нацелился на 25-летнего вингера. "Швабы" обсуждают аренду игрока, который бы идеально вписался в планы команды Себастьяна Хенесса. Впрочем, "Штутгарту" надо будет побороться за него с другими клубами, поскольку интерес к нему также проявляют "Лейпциг" и "Кристал Пэлас".
Добавим, что в этом сезоне Ян-Никлас Бесте провел 20 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.
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