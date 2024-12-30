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Штутгарт хочет арендовать одноклубника Трубина

Германия

Немцам придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов Европы

Штутгарт хочет арендовать одноклубника Трубина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ян-Никлас Бесте летом присоединился к "Бенфике" из "Хайденхайма" за 8 млн евро. Под руководством Бруно Лаге немец не является игроком основы, довольствуясь выходами на замену ближе к концу матчей. Этой ситуацией хотят воспользоваться другие клубы.

По информации Kicker, "Штутгарт" нацелился на 25-летнего вингера. "Швабы" обсуждают аренду игрока, который бы идеально вписался в планы команды Себастьяна Хенесса. Впрочем, "Штутгарту" надо будет побороться за него с другими клубами, поскольку интерес к нему также проявляют "Лейпциг" и "Кристал Пэлас".

Добавим, что в этом сезоне Ян-Никлас Бесте провел 20 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Бенфика (Лиссабон) Штутгарт Ян-Никлас Бесте
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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