Штутгарт хочет арендовать одноклубника Трубина

Ян-Никлас Бесте летом присоединился к "Бенфике" из "Хайденхайма" за 8 млн евро. Под руководством Бруно Лаге немец не является игроком основы, довольствуясь выходами на замену ближе к концу матчей. Этой ситуацией хотят воспользоваться другие клубы.

По информации Kicker, "Штутгарт" нацелился на 25-летнего вингера. "Швабы" обсуждают аренду игрока, который бы идеально вписался в планы команды Себастьяна Хенесса. Впрочем, "Штутгарту" надо будет побороться за него с другими клубами, поскольку интерес к нему также проявляют "Лейпциг" и "Кристал Пэлас".

Добавим, что в этом сезоне Ян-Никлас Бесте провел 20 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.