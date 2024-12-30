Бывший тренер Гамбурга является одним из кандидатов, чтобы возглавить представителя Бундеслиги

На днях берлинский "Унион" уволил с должности Бу Свенссона. Столичные занялись поисками нового тренера и уже имеют определенные кандидатуры на эту позицию.

По информации Kicker, "железные" заинтересованы в услугах Штеффена Баумгарта. Последним местом работы 52-летнего специалиста был "Гамбург", который он возглавлял до конца ноября этого сезона. Тренер ранее также работал с "Кельном", "Падерборном" и "Берлинером". Штеффен Баумгарт в свое время защищал цвета берлинского "Униона" с 2002 по 2004 гг.

Отметим, что сейчас "железные" находятся 12-ми в Бундеслиге, имея в своем активе 17 очков.