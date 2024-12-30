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Лейпциг проявляет интерес к игроку Зальцбурга

Германия

Розе необходимо укреплять оборону

Лейпциг проявляет интерес к игроку Зальцбурга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лейпциг" после вылета из Лиги чемпионов и спада результатов в чемпионате, настроен выйти на трансферный рынок зимой. На это также повлиял разрыв ахиллова сухожилия Беньямина Хенрикса, который выбыл до конца сезона.

По информации Kicker, немцы проявляют интерес к Амару Дедичу из "Зальцбурга". Босниец идеально подходит под систему Марко Розе, который хочет укрепить оборону. Первый контакт между клубами о возможности трансфера уже состоялись. По данным transfermarkt, стоимость 22-летнего защитника составляет 15 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Амара Дедич сыграл 23 матча, где 5 ассистами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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