Прошлогодний сенсационный участник Лиги чемпионов готовится назначить нового главного тренера

"Унион Берлин" собирается назначить новым главным тренером команды бывшего наставника "Гамбурга". Совсем недавно "железные" уволили с этой должности Бо Свенссона.

По информации от журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, 52-летний Штеффен Баумгарт очень близок к тому, чтобы возглавить берлинский "Унион". Стороны уже достигли предварительной договоренности, поэтому остается дождаться официального объявления от клуба.

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Сейчас "Унион Берлин" находится на 12-м месте в Бундеслиге, добыв 17 очков после 15 сыгранных туров.