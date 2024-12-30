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Прошлогодний сенсационный участник Лиги чемпионов готовится назначить нового главного тренера

Германия

Вскоре ожидается официальное объявление

Прошлогодний сенсационный участник Лиги чемпионов готовится назначить нового главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Унион Берлин" собирается назначить новым главным тренером команды бывшего наставника "Гамбурга". Совсем недавно "железные" уволили с этой должности Бо Свенссона.

По информации от журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, 52-летний Штеффен Баумгарт очень близок к тому, чтобы возглавить берлинский "Унион". Стороны уже достигли предварительной договоренности, поэтому остается дождаться официального объявления от клуба.

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Сейчас "Унион Берлин" находится на 12-м месте в Бундеслиге, добыв 17 очков после 15 сыгранных туров.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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