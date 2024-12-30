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Теперь официально: Унион Берлин назначил нового главного тренера команды

Германия

Столичный клуб быстро определился с заменой Бу Свенссона

Теперь официально: Унион Берлин назначил нового главного тренера команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Железные" объявили о назначении Штеффена Баумгарта новым главным тренером команды. 52-летний специалист будет готовить "Унион" к оставшейся части сезона Бундеслиги со 2 января.

"Я с нетерпением жду возвращения в Бундеслигу и "Униона". Это, безусловно, преимущество - хорошо знать клуб и многих людей здесь. У нас не так много времени на подготовку, поэтому мы будем интенсивно работать с игроками, чтобы быть готовыми к задачам, которые стоят перед нами. "Унион" предлагает очень хорошие условия для достижения успеха, и я хотел бы как можно лучше использовать их вместе с тренерским штабом, обслуживающим персоналом и командой", - заявил немецкий специалист после назначения.

Отметим, что Штеффен Баумгарт ранее также работал с "Кельном", "Падерборном", "Берлинером" и "Гамбургом". Дебют тренера на новой должности состоится 11 января на выезде против "Хайденхайма".

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Унион (Берлин) Штеффен Баумгарт
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Источник:
Уніон Берлін
Опубликовал: Александр Гресь
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