Теперь официально: Унион Берлин назначил нового главного тренера команды

"Железные" объявили о назначении Штеффена Баумгарта новым главным тренером команды. 52-летний специалист будет готовить "Унион" к оставшейся части сезона Бундеслиги со 2 января.

"Я с нетерпением жду возвращения в Бундеслигу и "Униона". Это, безусловно, преимущество - хорошо знать клуб и многих людей здесь. У нас не так много времени на подготовку, поэтому мы будем интенсивно работать с игроками, чтобы быть готовыми к задачам, которые стоят перед нами. "Унион" предлагает очень хорошие условия для достижения успеха, и я хотел бы как можно лучше использовать их вместе с тренерским штабом, обслуживающим персоналом и командой", - заявил немецкий специалист после назначения.

Отметим, что Штеффен Баумгарт ранее также работал с "Кельном", "Падерборном", "Берлинером" и "Гамбургом". Дебют тренера на новой должности состоится 11 января на выезде против "Хайденхайма".