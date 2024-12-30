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Названы два потенциальных кандидата на замену Нойеру в Баварии
Мюнхенский клуб ищет нового основного голкипера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный журналист Кристиан Фальк двух потенциальных кандидатов на замену Мануэлю Нойеру в "Баварии".
Сообщается, что 22-летние Сион Судзуки из "Пармы" и Барт Вербрюгген из "Брайтона" попали в шортлист "Баварии" на позицию основного голкипера команды. Руководство продолжает искать нового голкипера, поскольку доверие к Александеру Нюбелю снизилось в последнее время.
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Оба голкипера являются основными в своих командах. В этом сезоне они провели по 17 игр во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Барта Вербрюггена в 25 миллионов евро, а Зиона Судзуки в 9 миллионов.
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