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Названы два потенциальных кандидата на замену Нойеру в Баварии

Германия

Мюнхенский клуб ищет нового основного голкипера

Названы два потенциальных кандидата на замену Нойеру в Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный журналист Кристиан Фальк двух потенциальных кандидатов на замену Мануэлю Нойеру в "Баварии".

Сообщается, что 22-летние Сион Судзуки из "Пармы" и Барт Вербрюгген из "Брайтона" попали в шортлист "Баварии" на позицию основного голкипера команды. Руководство продолжает искать нового голкипера, поскольку доверие к Александеру Нюбелю снизилось в последнее время.

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Оба голкипера являются основными в своих командах. В этом сезоне они провели по 17 игр во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Барта Вербрюггена в 25 миллионов евро, а Зиона Судзуки в 9 миллионов.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Опубликовал: Андрей Журба
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