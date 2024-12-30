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Бавария не планирует быть активной на зимнем трансферном рынке

Германия

Планы Баварии на зиму

Бавария не планирует быть активной на зимнем трансферном рынке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" не планирует быть активной на зимнем трансферном рынке. Об этом сообщает издание Kicker.

Мюнхенский клуб не планирует осуществлять никаких масштабных трансферов в январе. Руководство "Баварии" хочет сосредоточиться на интеграции молодых талантов в основной состав команды.

Добавим, что ближайший матч "Баварии" состоится 11 января. Команда сыграет против "Боруссии М".

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Екатерина Власова
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