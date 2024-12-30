Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария не планирует быть активной на зимнем трансферном рынке
Планы Баварии на зиму
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" не планирует быть активной на зимнем трансферном рынке. Об этом сообщает издание Kicker.
Мюнхенский клуб не планирует осуществлять никаких масштабных трансферов в январе. Руководство "Баварии" хочет сосредоточиться на интеграции молодых талантов в основной состав команды.
Добавим, что ближайший матч "Баварии" состоится 11 января. Команда сыграет против "Боруссии М".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, где сборная Украины планирует провести матч плей-офф Лиги Наций с Бельгией
- Самый дорогой молодой игрок страны. Сборная новых имён в украинском футболе. Полузащитник
- Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины
- Звездный игрок Баварии серьезно рассматривает вариант с переездом в Англию
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000