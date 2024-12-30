"Бавария" не планирует быть активной на зимнем трансферном рынке. Об этом сообщает издание Kicker.

Мюнхенский клуб не планирует осуществлять никаких масштабных трансферов в январе. Руководство "Баварии" хочет сосредоточиться на интеграции молодых талантов в основной состав команды.

Добавим, что ближайший матч "Баварии" состоится 11 января. Команда сыграет против "Боруссии М".