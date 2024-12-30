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Бавария готова продолжить сотрудничество со своим вингером, но есть одно условия

Германия

Игрок должен самостоятельно заработать новый контракт

Бавария готова продолжить сотрудничество со своим вингером, но есть одно условия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее правого вингера "Баварии" Лероя Сане в клубе остается неопределенным.

По данным Bayern & Germany, руководство мюнхенского клуба поставило перед футболистом условие: игрок должен самостоятельно заработать новый контракт своими выступлениями на поле.

Несмотря на то, что 28-летний немец выразил желание остаться в "Баварии" и даже готов пойти на сокращение зарплаты, руководство клуба не спешит продлевать с ним соглашение.

Напомним, что контракт Сане с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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