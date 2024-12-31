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Клуб из Лиги Чемпионов заинтересовался нападающим Боруссии Д
Уже минимум два клуба проявили интерес
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб из Лиги Чемпионов заинтересовался нападающим "Боруссии Д".
Себастьен Аллер может оказаться в загребском "Динамо", участвующем в Лиге Чемпионов. Председатель клуба пообещал усиление тренеру и бывшему лучшему защитнику Фабио Каннаваро, и Аллер должен стать одним из них.
По словам источника, "Динамо" "предпринимает серьезные действия" для заключения сделки с "Дортмундом".
Также нападающим интересуется нидерландский "Утрехт".
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В данный момент загребское "Динамо" в Чемпионате Хорватии занимает третье место после 18 игр, отставая от лидеров на 7 баллов. В Лиге Чемпионов хорватский клуб на 24-м месте.
Сейчас Себастьен Аллер играет на правах аренды за испанский "Леганес". В девяти играх за клуб нападающий не совершал результативных действий.
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