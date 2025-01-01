Бавария присматривается к игроку Брайтона

"Брайтон" проводит хороший сезон под руководством Фабиана Хюрцелера. Сейчас "чайки" находятся десятыми в турнирной таблице, а их игроки в дальнейшем находятся на радаре немалого количества европейских клубов.

В частности "Бавария" присматривается к голкиперу английского клуба Барта Вербрюггена. Учитывая возраст Мануэля Нойера, мюнхенцы занялись поисками замены своего капитана и нидерландский вратарь находится в шорт-листе игроков, которые могли бы заменить опытного немца. Контракт Барта Вербрюггена с "Брайтоном" рассчитан до 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 25 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний голландец провел 18 матчей, из которых 4 отыграл на ноль, пропустив в общей сложности 27 голов.