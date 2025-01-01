Чемпион Бундеслиги интересуется игроком Селтика

"Байер" в этом сезоне пропустил немало мячей по сравнению с предыдущей кампанией, поэтому леверкузенцы попытаются усилить защитную линию зимой.

По информации Sky Sports, "фармацевты" интересуются Кэмероном Картером-Уикерсом, который играет в "Селтике". Американец имеет контракт с клубом до лета 2029 года, что ставит шотландцев в очень сильную позицию, если им поступит какое-то предложение. Кроме того, 27-летний центральный защитник очень счастлив от своего пребывания в "Селтике", что также снижает шансы "Байера" приобрести этого игрока. По данным transfermrkt, его стоимость составляет 14 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Кэмерон Картер-Уикерс провел 19 матчей и отметился одним забитым мячом.