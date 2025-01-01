  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Чемпион Бундеслиги интересуется игроком Селтика
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Бундеслиги интересуется игроком Селтика

Германия

Немцы хотят укрепить оборону этой зимой

Чемпион Бундеслиги интересуется игроком Селтика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" в этом сезоне пропустил немало мячей по сравнению с предыдущей кампанией, поэтому леверкузенцы попытаются усилить защитную линию зимой.

По информации Sky Sports, "фармацевты" интересуются Кэмероном Картером-Уикерсом, который играет в "Селтике". Американец имеет контракт с клубом до лета 2029 года, что ставит шотландцев в очень сильную позицию, если им поступит какое-то предложение. Кроме того, 27-летний центральный защитник очень счастлив от своего пребывания в "Селтике", что также снижает шансы "Байера" приобрести этого игрока. По данным transfermrkt, его стоимость составляет 14 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Кэмерон Картер-Уикерс провел 19 матчей и отметился одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Топ-клубы Европы заинтересовались форвардом ПСЖ
yellow-arrow
Бавария присматривается к игроку Брайтона
yellow-arrow
Клуб из Лиги Чемпионов заинтересовался нападающим Боруссии Д
Байер (Леверкузен) Селтик (Глазго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости