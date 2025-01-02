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Представитель Бундеслиги арендовал опорника сборной США
Об этом говорится на сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Санкт-Паули" в Новом году порадовал своих болельщиков первым зимним подписанием. "Пираты" объявили об аренде Джеймса Сэндса у "Нью-Йорк Сити". 24-летний опорник (13 матчей за сборную США) будет играть в Бундеслиге до конца этого сезона.
"ФК "Санкт-Паули" - это клуб, известный футбольным фанатам и в Нью-Йорке, но мне, очевидно, пришлось ознакомиться с идеей, лежащей в основе игры команды в футбол. Представители клуба очень убедительно рассказали об амбициях команды и о роли, которую я могу сыграть в нем. Переход в одну из сильнейших европейских лиг - это большой вызов для меня, которого я с нетерпением жду", - заявил американский полузащитник после перехода.
Добавим, что в прошлом году Джеймс Сэндс провел 38 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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