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Представитель Бундеслиги арендовал опорника сборной США

Германия

Об этом говорится на сайте немецкого клуба

Представитель Бундеслиги арендовал опорника сборной США

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Санкт-Паули" в Новом году порадовал своих болельщиков первым зимним подписанием. "Пираты" объявили об аренде Джеймса Сэндса у "Нью-Йорк Сити". 24-летний опорник (13 матчей за сборную США) будет играть в Бундеслиге до конца этого сезона.

"ФК "Санкт-Паули" - это клуб, известный футбольным фанатам и в Нью-Йорке, но мне, очевидно, пришлось ознакомиться с идеей, лежащей в основе игры команды в футбол. Представители клуба очень убедительно рассказали об амбициях команды и о роли, которую я могу сыграть в нем. Переход в одну из сильнейших европейских лиг - это большой вызов для меня, которого я с нетерпением жду", - заявил американский полузащитник после перехода.

Добавим, что в прошлом году Джеймс Сэндс провел 38 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Санкт-Паули (Гамбург) Нью-Йорк Сити (США)
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Источник:
Санкт-Паулі
Опубликовал: Александр Гресь
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