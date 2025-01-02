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Умер обладатель Лиги чемпионов 1997 года в возрасте 60-ти лет

Германия

Печальное событие произошло в конце прошлого года

Умер обладатель Лиги чемпионов 1997 года в возрасте 60-ти лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" оплакивает потерю одного из своих лидеров последних десятилетий: Вольфганг "Тедди" де Бер скоропостижно скончался 30 декабря 2024 года в возрасте всего 60 лет. Бывший голкипер провел 217 матчей в составе "черно-желтых", за которых он выступал с 1986 по 2001 гг.

""Тедди" был одним из хороших парней. На поле, но, прежде всего, и вне его. Человек, к которому можно было подойти. Глубоко укоренившийся. С его пульсом, его сердцем и его полным вниманием, всегда очень близкий к людям, хороший и позитивный слушатель. Тот, кого всегда хотелось иметь рядом с собой. "Тедди" был страстно активным в клубе своего сердца до самого конца - в отделе по работе с фанами. Всегда был в тесном контакте с теми, кто так много дал ему на протяжении его карьеры. И кому он так много отдал. Семья "Боруссии" шокирована и глубоко опечалена. Мы все всегда будем чтить его память", - говорится в сообщении дортмундцев.

Отметим, что в составе "Боруссии" он выиграл 8 трофеев (дважды побеждал в Бундеслиге, трижды завоевывал Суперкубок Германии и по одному разу триумфовал в Кубке Германии, Межконтинентальном кубке и Лиге чемпионов).

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Боруссия (Дортмунд)
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Источник:
Боруссія Дортмунд
Опубликовал: Александр Гресь
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