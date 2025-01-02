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Байер подписал контракт с талантливым аргентинским форвардом
Финансовые детали сделки не разглашаются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" объявил о подписании контракта с молодым нападающим Алехо Сарко. Талантливый 18-летний футболист покинул ФК "Велес Сарсфилд".
Контракт Сарко с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Our Sporting Director Simon #Rolfes says, that the signing of Alejo is „a promise for the future of Bayer 04. He is a technically skilled player, fast, agile, and strong in duels.“ ???? pic.twitter.com/DNZqpLFSzl— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 2, 2025
Алехо за первую команду ФК "Велес Сарсфилд" сыграл 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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