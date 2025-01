Байер подписал контракт с талантливым аргентинским форвардом

"Байер" объявил о подписании контракта с молодым нападающим Алехо Сарко. Талантливый 18-летний футболист покинул ФК "Велес Сарсфилд".

Контракт Сарко с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Our Sporting Director Simon #Rolfes says, that the signing of Alejo is „a promise for the future of Bayer 04. He is a technically skilled player, fast, agile, and strong in duels.“ ???? pic.twitter.com/DNZqpLFSzl