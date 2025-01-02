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Байер подписал контракт с талантливым аргентинским форвардом

Германия

Финансовые детали сделки не разглашаются

Байер подписал контракт с талантливым аргентинским форвардом

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер" объявил о подписании контракта с молодым нападающим Алехо Сарко. Талантливый 18-летний футболист покинул ФК "Велес Сарсфилд".

Контракт Сарко с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Алехо за первую команду ФК "Велес Сарсфилд" сыграл 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.


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Источник:
Вayer
Опубликовал: Екатерина Власова
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