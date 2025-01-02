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Перспективный форвард покинул Лион ради одного из аутсайдеров Бундеслиги

Германия

Немецкий клуб официально объявил о трансфере игрока

Перспективный форвард покинул Лион ради одного из аутсайдеров Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте немецкого "Хоффенхайма" говорится о том, что 22-летний нигерийский нападающий Гифт Орбан присоединился к их клубу из французского "Лиона".

Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро, с учетом 3 миллионов в виде бонусов, как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Игрок подписал контракт с клубом до 2029 года.

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Напомним, что прошлым летом "Лион" приобрел Орбана за 14 миллионов евро у бельгийского "Гента", но футболист провел лишь 5 игр в составе "ткачей" во всех турнирах, отметившись двумя голами.

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Лион Хоффенхайм (Зинсхайм) Гифт Орбан
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Источник:
TSG Hoffenheim
Опубликовал: Андрей Журба
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