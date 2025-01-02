Перспективный форвард покинул Лион ради одного из аутсайдеров Бундеслиги

На официальном сайте немецкого "Хоффенхайма" говорится о том, что 22-летний нигерийский нападающий Гифт Орбан присоединился к их клубу из французского "Лиона".

Willkommen im Kraichgau, Gift ????



Gift #Orban wechselt von Olympique Lyon zur TSG und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 2, 2025

Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро, с учетом 3 миллионов в виде бонусов, как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Игрок подписал контракт с клубом до 2029 года.

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Напомним, что прошлым летом "Лион" приобрел Орбана за 14 миллионов евро у бельгийского "Гента", но футболист провел лишь 5 игр в составе "ткачей" во всех турнирах, отметившись двумя голами.